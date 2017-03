Transsexuais da região buscam espaço e direitos

Home

Em Guaratinguetá, Natan Camargo nasceu mulher mas hoje quer ser reconhecido como homem



Xandu Alves

São José dos Campos

A calça está apertada, a camisa não combina e o sapato tem cor estranha? Basta trocar. Mas quando o que não combina é o próprio corpo? Natan Camargo nunca se sentiu mulher, como havia nascido em Guaratinguetá. Era menina apenas fisicamente.

Todo o restante era de garoto. “Nem gosto de lembrar o meu nome de batismo”, diz ele, aos 21 anos.

Rejeitado pela família, Natan construiu a si mesmo como homem com força de vontade e coragem. “Pensei em me matar, mas depois vi que teria que lutar muito para ser o que sou, um homem”, conta ele, que faz tratamento hormonal por conta própria. “Morri e nasci de novo com as transformações da terapia”.

Transexualidade é tema tabu na sociedade. Pouco se sabe sobre pessoas que se sentem nascidas com o sexo errado. Estatísticas apontam que cerca de 2% da população sofre de algum problema de identidade de gênero.

Com 2,4 milhões de habitantes, o Vale do Paraíba teria 48 mil pessoas nessa condição. Poucos têm coragem de buscar seu lugar ao sol. Natan resolveu ir à luta. As humilhações que passou na infância, quando não se adaptava ao estereótipo feminino, até a incompreensão de familiares e amigos na adolescência levaram-no a tornar-se um ativista de si mesmo. A partir de 2015, buscou informações sobre tratamento hormonal na internet, conheceu outros homens trans e começou um relacionamento com uma mulher. Eles moram juntos e Natan tornou-se pai do filho de 7 anos dela. “Todos eles me aceitam, incluindo a família dela. Esse respeito, integridade e amor são fundamentais para mim”.

Em 2017, Natan espera tirar seus documentos com o nome social --o de batismo é uma barreira que ele quer superar.

Na rua. Sem se sentir bem no próprio corpo e rejeitado pela sociedade, muitos transexuais acabam nas ruas. Foi o que ocorreu com Juliana Silva, 34 anos, que é formada como cabeleireira, mas trabalha como acompanhante.

Juliana nasceu homem no interior de Pernambuco. Mora em São José há cinco anos depois de passar pelo seu calvário: foi expulsa de casa, fez programa na rua, viveu na Europa e aprendeu que as pessoas gostam de rotular e determinar posturas. “Sou uma mulher que nasceu em um corpo de homem. Fiz minhas transformações e me sinto plenamente normal, só que a maioria das pessoas não entende ou respeita”, diz.