Transporte intermunicipal e prejudica passageiros

- 17:34

Danilo Alvim

Taubaté

Uma paralisação de motoristas da Pássaro Marron afetou o transporte intermunicipal no Vale do Paraíba nesta segunda-feira. Ao todo, cerca de 60 funcionários da empresa cruzaram os braços, sob alegação de assédio moral de fiscais da companhia.

A paralisação começou por volta das 4h, e durou até o início da tarde. Viagens de Taubaté para Caçapava, Pindamonhangaba e São Paulo estavam entre as linhas afetadas pela greve, que só terminou após uma reunião entre a empresa e o Sindicato dos Condutores.

“Eles estão errados. O trabalhador se sentiu no direito dele. Estava trabalhando de baixo de pressão. Hoje de manhã nenhum dois 50 ônibus saiu da garagem para que resolvesse o problema", disse José Roberto Gomes, que é presidente do conselho fiscal do Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba.

De acordo com o representante, os trabalhadores também protestavam contra a as multas que eram aplicadas aos motoristas. "Os motoristas que chegavam atrasados por causas da linha, a empresa descontava do nosso salário. A culpa não era nossa”, afirmou Gomes. Hoje, em Taubaté, a Pássaro Marron conta com cerca de 120 motoristas.

A Pássaro Marron, por meio de nota, informou que a paralisação é “ilegal e injustificada, pois foi tomada de forma unilateral, sem respeitar o direito de greve e sem aviso prévio aos usuários”.