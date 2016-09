Trânsito na Rodovia dos Tamoios será alterado nesta terça

Home

- 11:55

Redação

São José dos Campos

O trânsito na Rodovia dos Tamoios terá alterações a partir de desta quarta-feira (14) devido ao lançamento de uma viga que será colocada pela Dersa (Desenvolvimento Rodoviário S/A), na altura do km 40, em Paraibuna.



De acordo com a Concessionária Tamoios, administradora da rodovia, a via passará por uma preparação para o lançamento da viga que terá início às 20h desta quarta-feira, quando o tráfego passará a fluir pela faixa da esquerda nos dois sentidos de tráfego, com a faixa da direita e acostamento interditados nos dois sentidos. Em caso de chuva ou neblina o serviço poderá ser adiado.



“O lançamento da viga está previsto para ter início à 1h desta quinta-feira, quando o tráfego no local será totalmente interditado por aproximadamente 2 horas. Após o lançamento, o tráfego voltará a fluir pela faixa da esquerda nos dois sentidos para, posteriormente, fluir sem alterações”, afirmou a concessionária por nota.



Ainda segundo a Concessionária, para evitar transtornos, os usuários não devem trafegar pelo local durante o período previsto para interdição das pistas.