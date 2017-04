Trânsito na João Guilhermino será interditado neste domingo

Home

- 20:40

Redação

São José dos Campos

Um trecho da avenida João Guilhermino, no centro de São José dos Campos, terá o tráfego parcialmente interrompido a partir das 8h deste domingo, graças a um trabalho para retirada de folhas secas das palmeiras-imperiais.

Segundo a prefeitura, a previsão é que a ação dure toda a manhã, e a via estará sinalizada com placas de orientação. A parte mais baixa das palmeiras foi podada no início de março. "Esse trabalho visa garantir a segurança de pedestres e motoristas que circulam pela movimentada avenida do centro da cidade", afirmou o governo.