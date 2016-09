Trânsito faz uma vítima fatal por dia, diz Infosiga

Home

- 20:04

Entre janeiro e agosto, foram 261 mortes nas ruas, alta de 3,58% em relação ao mesmo período de 2015



Xandu Alves

São José dos Campos

O trânsito na RMVale matou, em média, uma pessoa por dia entre janeiro e agosto deste ano. A maior parte foi de jovens motociclistas. São 261 mortes registradas pelo Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado) neste ano. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira.

O número representa alta de 3,58% comparado ao do ano passado, quando 252 pessoas morreram no trânsito. Com isso, a região ficou na contramão do Estado, que reduziu em 5,52% a quantidade de mortes no trânsito: queda de 4.093 vítimas fatais em 2015, de janeiro a agosto, para 3.867 neste ano.

Perfil. Homens são a maioria entre os mortos no trânsito na <CF70>RMVale</CF>: 201 das 261 vítimas neste ano, o que representa 77,01% do total. A parcela de 18 a 34 anos lidera o ranking da mortalidade, com 86 vítimas fatais (32,95%). Quanto ao tipo de veículo, as motocicletas ocupam a primeira colocação nos acidentes com morte: 77 casos, 29,50% do total.

E a tendência é piorar em razão do crescimento da frota de motos na região, que cresceu 120% em 10 anos, de 129 mil em 2006 para 284 mil, neste ano. No mesmo período, a frota de carros cresceu 76,8%, de 473,5 mil para 837,3 mil. “Os motociclistas sempre devem ser foco das campanhas de prevenção nas cidades da região”, disse o engenheiro Ronaldo Garcia.

Cidades. No ano, São José reduziu em 14,51% as mortes no trânsito, de 62 vítimas fatais entre janeiro e agosto de 2015 para 53, em 2016. Em Taubaté, foi o contrário: as mortes passaram de 32 no período em 2015, para 35, no mesmo período deste ano, alta de 9,37%.

Prefeituras destacam fiscalização

A Secretaria de Transportes de São José atribui a ações de fiscalização, engenharia e educação de trânsito a queda nas mortes em acidentes.

Até o final do ano, motociclistas e pedestres serão alvo de programas específicos para a redução de acidentes. Também serão intensificadas blitze da Lei Seca. A Secretaria de Mobilidade Urbana de Taubaté disse que os números do Infosiga englobam rodovias estaduais e federais, fora da competência do município. “A prefeitura esclarece ainda que trabalha para que estes números sejam ainda menores”.

Para a prefeitura, a implantação de corredores de tráfego e ciclovias e ações de fiscalização estão ajudando a reduzir os acidentes.

RMVale

2016 (jan-ago): 261 mortes

2015 (jan-ago): 252 mortes

Variação: +3,57%

Agosto (2016): 26 mortes

Agosto (2015): 36 mortes

Variação: -27,78%



São José

2016 (jan-ago): 53 mortes

2015 (jan-ago): 62 mortes

Variação: -14,51%

Agosto (2016): 7 mortes

Agosto (2015): 8 mortes

Variação: -12,5%



Taubaté

2016 (jan-ago): 35 mortes

2015 (jan-ago): 32 mortes

Variação: +9,37%

Agosto (2016): 4 mortes

Agosto (2015): 7 mortes

Variação: -42,85%