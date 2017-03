Transferência parcial do PSM de Taubaté começa em abril

Home

A prefeitura de Taubaté e a Unitau (Universidade de Taubaté) assinaram nesta quinta-feira o termo de cessão de uso que levará os leitos de internação hospitalares do Pronto-Socorro Municipal para o Hospital Universitário.

De acordo com o governo Ortiz Junior (PSDB), as obras começam no próximo dia 2, e os leitos estarão no antigo espaço ocupado pelo Hemonúcleo, que terá outro endereço em 90 dias.

A transferência parcial foi anunciada no fim de 2015 e era prometida para sair do papel no primeiro semestre do ano passado. Anteriormente, o prefeito afirmou que haveria um investimento de R$ 1,6 milhão e que o gasto contemplaria reforma, mobiliário e equipamento.

Hemonúcleo. Os leitos do PSM serão colocados no local onde hoje funciona o Hemonúcleo de Taubaté, atualmente gerido em parceria com a Unicamp (Universidade de Campinas), o complexo deixará de funcionar no Hosítal Universitário após o contrato não ter sido renovado. O local do novo prédio ainda não foi divulgado.

Funcionários do Hemonúcleo relataram ao O VALE que a troca de contrato está sendo realizada em sigilo e temem que os cidadãos sejam prejudicados com o atendimento do serviço.

Em nota, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo informou que o novo contrato foi assinado com o Hemocentro de Ribeirão Preto, que assumirá assim que vencer o contrato com a Unicamp. "O novo gestor já tem o prédio onde funcionará o hemonúcleo da cidade, porém reformas estão sendo feitas para adequar o edifício. O serviço, portanto, não será encerrado”, disse o governo. Com relação a permanência dos funcionários, a pasta também comunicou que depende da nova gestora.