Tráfico usa 'estratégias de marketing' para atrair usuários em São José

18:27

Redação

São José dos Campos

O uso de estratégias de marketing do tráfico de drogas tem atraído 'milha-res' de usuários em São José, de acordo com a polícia. Os bandidos apostam no uso de ícones famosos e em boatos para faturar com a venda de entorpecentes.

Recentemente, a Polícia Militar prendeu um traficante no bairro Elmano Veloso, na zona sul, que vendia pinos de cocaína com uma foto do terrorista Osama Bin Laden, morto em 2011. De acordo com a PM, os criminosos espalham boatos de que a droga seria melhor, e atrairia 'milhares' de interessados.

Em São José, também já foram apreendidos traficantes que usavam imagens do cantor Bob Marley na droga para chamar atenção.

Droga. Outra estratégia usada pelo tráfico é o uso de outras substâncias para aumentar o volume da droga. Há casos, por exemplo, de esterco usado na mistura da maconha, e de pó de mármore em cocaína.

A RMVale é a região mais violenta do interior do Estado, e, de acordo com a Polícia, o tráfico está diretamente ligado aos principais índices criminais.