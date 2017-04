Tráfico supera roubo e lidera o ranking de prisões na RMVale

Home

Quatro em cada 10 presos nas cadeias do Vale respondem por venda de drogas, de acordo com raio-x dos sistema prisional

Xandu Alves

São José dos Campos

O tráfico de drogas superou o roubo como crime mais cometido pelos homens e mulheres presos nas unidades prisionais da Região Metropolitana do Vale do Paraíba. Trata-se da principal causa que os levou ao cárcere.

O levantamento foi feito pela SAP (Secretaria de Estado da Administração Penitenciária) a pedido de O VALE e usa dados de janeiro deste ano das 11 unidades prisionais da região. Só ficou de fora a Casa de Custódia de Taubaté, que serve para tratamento de saúde.

População. Do total de 15.455 detentos, 6.700 deles foram presos por tráfico de drogas, o que equivale a 43,35% do total. O roubo vem em seguida, com 4.860 presos, 31,45% da totalidade dos encarcerados.

Em 2015, com dados de junho, a posição era invertida: roubo com 38,23% (4.761 encarcerados) do total de 12.453 presos e tráfico com 37,53% (4.673 do total).

População. O número de presos na região entre 2015 e 2017 aumentou 24,10%.

Em janeiro deste ano, a população carcerária tinha 5.209 pessoas a mais do que a capacidade de 10.246 vagas, totalizando 15.455 detentos. Em 2015, o número de presos era de 12.453.

Para o advogado criminalista e consultor de segurança pública Edson Bimbi, ex-delegado da Polícia Civil em São José, o tráfico de drogas serve como pano de fundo e de motivação para outros crimes, como roubo, furto e homicídios. “E o problema é que o tráfico atrai cada vez mais jovens”, afirmou.

Líder. A região segue liderando os índices de criminalidade no interior do Estado. O índice de homicídios, o mais alto de 2016, teve queda de 17,14 % no primeiro bimestre de 2017, se comparado com o mesmo período no ano passado --de 70 para 58 homicídios. Mesmo assim, a região continua a mais violenta do interior.

Nos crimes de latrocínio, no entanto, houve alta de 3 para 6 ocorrências na RMVale. Com isso, o governo estadual anunciou que priorizará o Vale para a destinação de novos policiais civis que estão em fase final de preparação.

Crimes contra a vida têm alta nos presídios, diz balanço

Os crimes contra a vida foram os que mais aumentaram, percentualmente, no perfil dos presos em unidades prisionais da RMVale, segundo os dados da Secretaria de Administração Penitenciária.

Homicídios e latrocínios somaram 1.812 crimes em janeiro deste ano entre os encarcerados da região, 11,72% do total de presos. Há dois anos, 1.028 detentos (8,26% do total) respondiam pelos dois crimes.

Quem mais cresceu foi o latrocínio (roubo seguido de morte). Em junho de 2015, foram registrados 67 latrocínios (0,54% do total) como causa da detenção dos presos da RMVale. Em janeiro de 2017, o número saltou para 425 casos --2,75% da totalidade.

O ‘top 5’dos crimes entre os detentos do Vale é formado por tráfico, roubo, homicídio, furto e latrocínio. Juntos, eles somaram 14.416 entre os 15.455 encarcerados, o que representa 93,28% do total. Curioso é o aumento do crime de tortura, que subiu de 22 (0,18% dos presos) em 2015 para 39 encarcerados (0,25% dos detentos) em 2017.

Ex-prisioneiro tenta provar inocência há 22 anos

Ele conhece as grades de uma prisão por dentro e por fora. Ex-carcereiro da Secretaria de Segurança Pública, S. R. P., 46 anos, morador de São José, tenta há 22 anos provar que é inocente da acusação de levar droga para detento em uma cadeia.

Ele acabou preso em um flagrante que diz ter sido montado por desafetos e, por isso, foi demitido do cargo. Além disso, esteve preso por 3 anos e dois meses em uma condenação por tráfico. “A pena caiu de 4 anos para 3 anos e seis meses. Foi meu único benefício”, diz S.

A vida dele virou no avesso na noite de 29 de agosto de 1995, quando foi preso em flagrante antes de assumir o plantão na cadeia de Paraibuna. Segundo a acusação, gravação de uma fita K7 apreendida entre detentos apontaria um nome igual ao do ex-carcereiro como de suposto ajudante numa fuga. Ele levaria uma serra para dentro do cárcere.

Para azar do ex-carcereiro, ele chegou a levar sacolas com mantimentos para um dos presos, cujos pais ele conhecia e não podiam visitar o filho regularmente. “Achei que não tinha nada de mais levar alimentos, com conhecimento do diretor do presídio”, diz S.

Dias depois, segundo ele, o carcereiro que não gostava dele teria armado um flagrante colocando um pacote de maconha nos pertences de S., que acabou preso.

Ele foi condenado na Justiça, perdeu recursos, trocou três vezes de advogado e espera agora a análise do 8º pedido de revisão do caso junto à Casa Civil do Estado.

Fiquei com trauma psicológico que me atrapalha para conseguir emprego. Vivo de bicos. Espero que o governo se sensibilize e revise meu caso. Sou inocente e vou até o fim para mostrar isso a todos. Quero meu cargo de volta.”