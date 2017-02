Tráfico divide o 'CDD' ao meio em São José

Home

13:13

Criado pelo programa de desfavelização, Jardim São José 2 é chamado pelos policiais como Cidade de Deus. Criminosos rivais dividem bairro em dois, delimitando onde cada quadrilha pode explorar venda de drogas



Daniela Santos

São José dos Campos

Um território ocupado, delimitado pelo crime. Um muro invisível, que divide em dois o Jardim São José 2, apelidado entre os policiais como ‘CDD’ ou Cidade de Deus, em alusão ao filme homônimo e à presença do crime organizado.

É ele que divide a área, localizada no fundo da região leste de São José, criada pelo programa de desfavelização, concentrando moradores de três favelas diferentes (Caparaó, Morro do Regaço e Nova Detroit).

De acordo com policiais, hoje o bairro é dividido por criminosas rivais. Uma delas responde pelo comércio de drogas na parte alta e a outra comanda o comércio ilícito que é praticado na parte baixa.

Os rivais não admitem perder seus clientes para os adversários do outro lado do bairro. A disputa acaba contribuindo para a propagação do crime no local. Ao longo dos anos, as guerras pelo comando das chamadas ‘biqueiras’ se tornaram constantes no bairro. O quadro se mostrou assim logo nos primeiros meses após a transferência das famílias.

Com essa migração, houve conflitos entre chefes do tráfico das três favelas -- houve um conflito entre eles para a conquista dos pontos de droga. A DIG (Delegacia de Investigações Gerais), que é responsável pela investigação de homicídio, comunicou que a região leste tem sido o ambiente que mais tem preocupado no início de 2017. A área tem concentrado a maioria das mortes.

Somente em janeiro, foram quatro. O último ocorreu justamente no Jardim São José 2, quando um homem foi morto a pauladas. Também em janeiro, no dia 25, um assaltante de 30 anos morreu em uma troca de tiros com a PM no CDD, depois de roubar um carro.

Violência. Na avaliação do delegado seccional da cidade, José Henrique de Paula Ramos, o principal problema da zona lestes é o baixo investimento social na área. “É uma região com vários bairros clandestinos. Não há hospitais, muitas escolas próximas e, consequentemente, esses dados aumentam os índices de crimes. A crise econômica também afeta. As pessoas se veem sem dinheiro e acham mais vantajoso cometer crimes”, disse o delegado.

Vácuo. Palavras que são complementadas pela socióloga e professora Sabrina Moreira. Para ela, a lógica como o problema é colocado é que está errada e defende que é complicado apontar o dedo para pessoas nas quais são deixadas de lado pelo poder público.

“O Estado é responsável pela criminalidade. Segundo a Constituição Federal, o cidadão tem direito a uma vida digna, com acesso à saúde, lazer e educação, mas se o Estado me rouba tudo isso fica complicado”, disse. “O Bolsa Família é um programa social que não garante nem comida. Essas pessoas são isoladas da sociedade. Não são inseridas pelo Estado”, concluiu Sabrina.

Hoje, 14 anos após a transferência, a maioria das famílias sobrevive com a ajuda do programa de transferência de renda.

Bolsa atende 60% dos moradores

O drama social no Jardim São José 2 chama a atenção. De acordo com os dados da Prefeitura de São José, das 463 famílias do bairro, 310 (66,9%) estão no Bolsa Família, do governo federal, que atende famílias de baixa renda.

Ao todo, 164 famílias (35,4% do total) têm renda zero: significa que todos os membros daquele núcleo familiar estão desempregados no momento.

Futuro. A administração municipal informou que, ainda durante esta gestão, há pretensão de retomar ações sociais em benefício da população desses bairros formados pelo programa de desfavelização e que a prefeitura busca fazer parcerias para concluir e apresentar essas propostas.

Acompanhamento de assistentes sociais também é uma das promessas aos moradores de áreas de baixa renda.