Tráfico ameaça transformar o Pinheirinho em um novo CDD

Com presença do tráfico, conjunto criado para abrigar famílias em S. José já está sendo chamado de ‘Grande CDD’ -- uma alusão à Cidade de Deus e ao Jardim S. José 2. Moradores relatam cobrança de taxa de segurança



São José dos Campos

Grande CDD. Em razão da presença do tráfico, este é o apelido utilizado entre policiais e também alguns moradores para se referir ao Residencial Pinheirinho dos Palmares, bairro recém-inaugurado na zona sudeste de São José dos Campos.

A sigla é uma referência à Cidade de Deus -- comunidade carioca retratada no filme homônimo, que narra a realidade violenta da área comandada pelo crime. Em São José, o Jardim São José 2, criado pelo programa de desfavelização em 2003, já é conhecido como CDD, devido a forte presença do tráfico.

“O ‘CDD’ [Jardim São José 2] é fichinha, o verdadeiro ‘CDD’ é o Pinheirinho. Ainda vai dar muita dor de cabeça, o tráfico já chegou”, afirmou um policial civil, com a condição de não ter o nome revelado pela reportagem.

Fontes das forças de segurança pública e também moradores do Pinheirinho, que foi entregue em 22 de dezembro de 2016, confirmam que já há venda de drogas. “É muito grande e o pior é que tem guerra entre os traficantes, entre o Pinheirinho e o Ema. Os traficantes daqui são do Campo dos Alemães”, disse um morador do bairro, que pediu para não ser identificado por temer retaliação.

O local abriga um total de 1.461 famílias que foram retiradas do</CW> acampamento sem-teto do Pinheirinho, na zona sul, em 22 de janeiro de 2012 -- caso que ganhou repercussão nacional, devido à reintegração de posse com conflito. “Nós somos reféns”, declarou outro morador.

Taxa. As fontes relataram ainda a existência de uma taxa de R$ 25 que está sendo cobrada para proteção dos moradores. “Essa informação chegou à polícia, vai ser apurado, parece uma milícia. Já prendemos lá dois por homicídio e flagramos também uma rádio pirata”, declarou um policial civil. “Estão cobrando sim”, confirmou outro morador.

Procurada pela reportagem de O VALE, a liderança do novo Pinheirinho afirmou desconhecer a presença do tráfico e a cobrança da taxa de segurança no bairro.

Prefeitura faz força-tarefa no conjunto

A Prefeitura de São José dos Campos iniciou um trabalho intersecretarias com o objetivo integrar as famílias do Pinheirinho dos Palmares e evitar que a criminalidade tome conta do bairro. Equipes das secretarias de Educação e Cidadania, Apoio Social ao Cidadão e Saúde têm atendido aos moradores que moram no local.

Além do cadastramento escolar, a Secretaria de Apoio Social ao Cidadão está fazendo a inscrição do cadastro único, Sias (Sistema Integrado de Assistência Social) e dando orientação às famílias. A Caixa Econômica Federal, financiadora do Pinheirinho dos Palmares, determina que as prefeituras providenciem um serviço social para atender famílias de empreendimentos populares.

Saúde. A Secretaria de Saúde também participa da ação com acompanhamento social. Uma equipe da pasta fez na última quinta-feira uma trabalho de conscientização sobre a necessidade do combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor das arboviroses, como dengue, zika e chikungunya.