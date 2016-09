Traficante é preso com entorpecentes na zona sul de São José

Home

- 10:56

Bruna Soares

São José dos Campos



Um traficante foi preso na noite de ontem com porções de maconha, crack e cocaína, no bairro Jardim Mesquita, zona sul de São José dos Campos.



Durante patrulhamento pela rua Turim, os policiais militares identificaram o criminoso com atitudes suspeitas. Ao notar a aproximação da viatura, o homem teria escondido alguns entorpecentes em sua roupa e tentou fugir, porém foi abordado pelos policiais, que efetuaram a revista.



Com ele foram encontrados 31 pinos de cocaína, 28 porções de maconha, 25 pedras com crack, R$ 45 reais e um celular no bolso da bermuda.



Os policiais notaram ainda que o infrator estava próximo a um terreno baldio e fizeram uma varredura pelo local, onde encontraram uma mochila contendo mais 400 pedras de crack, 250 porções de maconha e 50 pinos de cocaína.



O traficante assumiu que comercializava as drogas pelo bairro e que todo o entorpecente encontrado era dele. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.