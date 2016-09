Trabalhadores param produção em protesto contra morte de metalúrgico em Caçapava

Home

Caçapava

Trabalhadores da MWL, de Caçapava, paralisaram a produção nesta segunda-feira (5), em protesto contra o acidente que matou um metalúrgico na última sexta-feira. A paralisação, de 24h, foi aprovada em assembleia realizada às 6h, pelos funcionários do primeiro turno.



Thomas Jefferson de Souza, de 25 anos, foi atingido no abdomen por um lingote, e morreu em razão de uma hemorragia interna. Ele chegou a ser levado ao pronto-socorro, mas já chegou morto ao hospital.



É o segundo caso de morte na MWL em três anos. Em 2013, Robson Luis de Moura faleceu após cair de uma altura de 20 metros ao fazer manutenção em uma ponte. "Como representantes dos trabalhadores, temos de acompanhar a perícia e a investigação. Precisamos saber o que provocou o acidente, e a empresa tem de ser responsabilizada. Não podemos esquecer que há três anos um metalúrgico morreu no mesmo setor", disse o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São José Rogério Willians de Oliveira.