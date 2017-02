Trabalhadores da MWL entram em paralisação por 24h; A companhia está 100% paralisada

Home

- 13:52

Daniela Santos

São José dos Campos



Trabalhadores da MWL Brasil realizam, desde a manhã desta quinta-feira (16), 24 horas de paralisação na empresa por conta da falta de indenização a 78 funcionários demitidos.



A empresa está 100% paralisada. Em dezembro de 2016, o TRT (Tribunal Regional do Trabalho) havia determinado o pagamento de indenização aos trabalhadores, mas a empresa não cumpriu a determinação e repassou a decisão à matriz, sediada na Alemanha. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, cada trabalhador deveria receber o montante de quatro a sete salários mínimos, confirme o período trabalhador.



Desde o último ano, a empresa tem informado a possibilidade de decretar falência da sede de Caçapava.



Segundo o diretor do sindicato, Rogério Willians, os trabalhadores esperam mais demissões por parte da empresa.



“Como a empresa já demitiu sem negociação com o Sindicato e se nega a cumprir a decisão judicial de pagamento, existe entre os trabalhadores que estão na fábrica, um grande temor de mais demissões e até mesmo calote”, afirmou.



Na próxima sexta-feira (17) uma assembleia entre trabalhadores e sindicato deverá definir os rumos da paralisação. A fábrica tem 380 trabalhadores.



O VALE tentou contato com a empresa, mas até a publicação da matéria, nenhum representante da empresa foi encontrado para falar sobre o assunto.