Trabalhador morre em empresa de Pindamonhangaba

- 10:31

*Atualizado às 11h05



Daniela Santos

Taubaté



Um trabalhador de 41 anos morreu prensado na noite desta segunda-feira (6) na fábrica Confab, em Pindamonhangaba.



De acordo com as primeiras informações obtidas por O VALE, o trabalhador foi prensado por dois tubos enquanto fazia inspeção de qualidade na empresa especializada no setor de óleo e gás. O homem morreu na hora.



A reportagem entrou em contato com o Sindicato dos Metalúrgicos, responsável pela categoria, mas até a publicação desta matéria, ninguém foi encontrado para comentar o assunto.



Já a Tenaris Confab, por meio de nota, confirmou a morte de Sergio Roberto de Jesus e comunicou que as causas e condições estão sendo investigadas e que a "empresa está tomando as medidas cabíveis e prestando auxílio aos familiares".

A vítima era casada, pai de duas filhas e era funcionário da companhia há 16 anos.