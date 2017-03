Torcedora acerta pergunta e ganha camisa da Águia

Home

Ganhadora acertou o ano em que o São José disputou a Série A do Brasileiro pela última vez



Redação

São José dos Campos

A estudante de pedagogia Thais Montezano, 27 anos, de São José dos Campos, levou para casa nesta sexta-feira uma camisa do São José após ganhar promoção realizada pelo Facebook do jornal OVALE durante a semana.

Thais foi a primeira a responder corretamente a pergunta “Em que ano o São José participou do Campeonato Brasileiro da Série A pela última vez”. A resposta correta foi 1990.

Nesta sexta, ela buscou a camisa na redação do jornal, no Jardim Aquarius, onde recebeu das mãos do editor de Esportes do OVALE, Marcos Eduardo Carvalho. “Meu irmão e meu pai sempre vão aos jogos do São José e gostam muito do time. Assim, resolvi participar da promoção”, disse a estudante joseense.

Segundo ela, a camisa vai ser um presente para o irmão. “Ele agora mora no Rio de Janeiro, mas sempre acompanha. Vou dar a camisa para ele”, disse. A camisa foi um brinde oferecido pela diretoria da Águia do Vale. O uniforme é o modelo fornecido para os torcedores que se tornam sócio do clube. A mensalidade atual é de R$ 30 e quem compra o título paga 12 parcelas de R$ 50 e só começa a pagar a mensalidade após um ano, além de ganhar a camisa.

Agenda. O São José, atualmente comandado pelo técnico Francisco Oliveira, vai disputar este ano o Campeonato Paulista da Quarta Divisão, após ter sido rebaixado na temporada passada.

A Águia do Vale estreia no campeonato no dia 9 de abril, fora de casa, contra o União de Mogi das Cruzes, a partir das 10h, no estádio Francisco Ribeiro Nogueira, o ‘Nogueirão’, na cidade que fica na Grande São Paulo.