Torcedor do Vale morre ao cair de anel superior do Morumbi durante clássico

- 17:16

Atualizado às 17h45

Redação

Taubaté

Um torcedor do São Paulo morreu ao cair do anel superior do estádio do Morumbi ao tentar trocar de setor durante o clássico contra o Corinthians, neste domingo, na capital paulista. De acordo com informações da rádio Bandeirantes, Bruno Pereira da Silva, de Pindamonhangaba, sofreu ferimentos na cabeça e fraturou a perna na queda, e morreu ao não aguentar os ferimentos.

Antes do início da partida, Bruno teria tentado ultrapassar a proteção que divide os setores do estádio. Ele caiu do terceiro anel, e recebeu massagem cardíaca antes de ser levado com gravidade ao Hospital Municipal do Campo Limpo, bairro próximo. Ele ainda estava vivo quando recebeu o atendimento.

Durante o confronto, diversos torcedores se arriscavam pulando as divisórias.