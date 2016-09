Toninho e Luiz Carlos têm registro indeferido

Home

Os candidatos à Prefeitura de São José dos Campos Toninho Ferreira (PSTU) e Luiz Carlos de Oliveira (PEN) tiveram seus pedidos de candidatura indeferidos pela Justiça Eleitoral. As chapas que eles encabeçam não entregaram no prazo todos os documentos exigidos pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

A Justiça deu prazo até quinta-feira para que eles ingressem com recurso e regularizem a situação a tempo de concorrer ao cargo. A falta de certidão de antecedentes criminais motivou o indeferimento.

Hoje, entretanto, os dois candidatos a prefeito disseram ter providenciado a documentação. “Fui para Caraguatatuba buscar. Estou na estrada e já vou entregar o documento assim que chegar, antes mesmo de quinta-feira”, afirmou Luiz Carlos de Oliveira.

Companheira. No caso de Toninho Ferreira, o documento deixou de ser entregue pela vice na chapa, Tamires Arantes (Psol). “Esse é um problema mais da Justiça do que nosso. Eles não avisaram. Não é nada grave. Coisa boba. Se o cartório tivesse me ligado, resolveríamos”, disse o candidato do PSTU.

Além dos dois postulantes ao Paço, disputam a eleição o prefeito Carlinhos Almeida (PT), o presidente da Câmara de São José, Shakespeare Carvalho (PRB), Claude Moura (PV) e Felício Ramuth (PSDB). O primeiro turno será em 2 de outubro.