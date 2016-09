Toninho e Luiz Carlos têm candidaturas liberadas

Home

São José dos Campos

Os candidatos ao governo de São José dos Campos Toninho Ferreira (PSTU) e Luiz Carlos de Oliveira (PEN) tiveram suas candidaturas deferidas pela Justiça Eleitoral.



As chapas que eles encabeçam não haviam entregue no prazo todos os documentos exigidos pelo TSE. A falta de certidão de antecedentes criminais tinha motivado o indeferimento.



No caso de Toninho, o documento deixou de ser entregue pela postulante a vice na chapa liderada pelo PSTU, Tamires Arantes (PSOL). Toninho comemorou a decisão. “A repercussão foi grande, muitos eleitores ficaram preocupados, alguns adversários comemoraram. Mas seguimos mais fortes que antes. Para nós, nada é fácil, mas as dificuldades nos trazem superação”.



O socialista e Luiz Carlos conseguiram entregar os documentos até a última quinta-feira, novo prazo concedido pela Justiça Eleitoral. Como cumpriram a exigência, estão com suas situações regularizadas.