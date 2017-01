Tominaga roda o Brasil com programa sobre gastronomia

Home

Apresentadora de São José, Geovanna Tominaga estreia novo programa na TV Brasil neste sábado, às 15h30

Paula Maria Prado

São josé dos Campos

Já ouviu falar em saia do azeite de dendê? Comprou farinha de Uarini? Sabe abrir um cupuaçu? A apresentadora Geovanna Tominaga também não sabia até começar as gravações de seu novo programa: a série “Mercados”, que estreia neste sábado (7), às 15h30, na TV Brasil.

Com 13 episódios, a atração é uma produção independente da produtora Sete Personagens, e configura uma aventura por 13 mercados tradicionais do Brasil, com sua história, alimentos regionais e bate-papo com comerciantes.

“Fazer a série foi uma experiência maravilhosa! Rodamos o país e ouvimos histórias incríveis, conhecemos figuras interessantíssimas e eu ainda pude experimentar a culinária local de cada região do país”, contou Geovanna. “Antes, achava, por exemplo, que ‘bacuri’ era um peixe. Hoje, sei que é uma frutinha do norte com sabor bem peculiar”, continua a apresentadora.

Haverá ainda a participação de chefs regionais e de personalidades que afirmam morrer de saudade dos mercados e costumes de sua terra natal.

Episódios. A série começa em Belém do Pará. O foco é o mercado complexo Ver-o-Peso, também a Feira de Açaí, além da história de comerciantes locais.

Entre os produtos típicos, o tucupi, o açaí, o cupuaçu, as farinhas, o bacuri e a maniva. Geovanna receberá ainda o chef Thiago Castanho para uma aula sobre os produtos.

Ainda no episódio a atriz paraense Luciana Malcher, que fala das saudades da gastronomia local. Por fim, o maître Alcides, nas Docas em Belém, ensina a preparar um pato no tucupi.

Nos próximos episódios, a apresentadora de São José viaja para Porto Alegre, Manaus, Florianópolis, Fortaleza, Curitiba, Recife, Campos Grande, Salvador, Belo Horizonte, Goiânia, Rio de Janeiro e, finalmente, São Paulo.

“Sempre que visitamos um mercado em alguma cidade aprendemos muito sobre cultura local, hábitos e tradições. Escrever e dirigir essa série no Brasil não foi diferente! Foi uma viagem pela identidade cultural brasileira via nossa oferta de alimentos do país”, afirmou Mariana Alvim, produtora e diretora da atração.

SINOPSES PROGRAMAS



Sinopse Belém - episódio 1

Episódio gravado em Belém do Pará, tendo como foco o mercado complexo "Ver o Peso", a Feira do Açaí e mercados adjacentes. História de comerciantes locais. Produtos típicos são assunto no programa: o tucupi, o açaí, o cupuaçu, as farinhas, o bacuri e a maniva. Geovanna Tominaga recebe o chef Thiago Castanho no mercado para uma aula in loco. Ouvimos a atriz paraense Luciana Malcher falar das saudades da gastronomia local. E vemos o maître Alcides, nas Docas em Belém, preparar um Pato no Tucupi é feito.





Sinopse Porto Alegre - episódio 2

No Sul, fomos ao Mercado Central de Porto Alegre, conhecer sua história e de quem trabalha por lá. Produtos regionais como os diversos sabores da erva mate, doces de pelotas, bacalhau e o charque. A jornalista Bete Duarte fez um passeio com Geovanna Tominaga no Mercado mostrando curiosidades. Além de comida havia um piano disponível para visitantes tocar no meio do mercado. Vimos um carreteiro de charque feito no mercado e escutamos a chef gaúcha, moradora de São Paulo, Carla Pernambuco falando de suas memórias das delicias do lugar.





Sinopse Manaus - episódio 3

Programa focado no mercado Adolpho Lisboa de Manaus. A beira do rio Negro conhecemos esse imponente prédio de estruturas de ferro vindas do Reino Unido, inaugurado em 1883. Dentro produtos regionais em destaque: ervas medicinais, Pirarucu, o sanduíche de x caboquinho, Tucumã, Cupuaçu e a Farinha de Uarini. Conhecemos a história do sino de ferro ligada a venda dos pescados, sino que pode ser visto por visitantes. Felipe Schaedler, chef fala da culinária ribeirinha dentro do mercado. Atravessamos de barco o Rio Negro para ver um verdadeiro Pirarucu à Casaca feito por uma cozinheira local. O bailarino amazonense Gentil Sabino relembra seus alimentos favoritos de Manaus.





Sinopse Florianópolis - episódio 4

No programa de Santa Catarina, vamos conhecer o Mercado Público de Floripa. Ver produtos regionais, ostras, tainhas e muita renda de bilro. Nosso convidado de mercado o chef Vitor Gomes faz um pastel de berbigão (mexilhão local). Carol Kasting atriz nascida em Floripa lembra da tainha com pirão d'água. O programa vai a Ribeirão da Ilha ver ostras de pertinho.





Sinopse Fortaleza - episódio 5

Episódio focado no Mercado São Sebastião de Fortaleza. Dentro do mercado vemos produtos regionais como a cajuína, a goma de tapioca, o Genipapo e a Lagosta. O chef Faustino Paiva conversou com apresentadora Geovanna Tominaga no mercado. Ela provou cajuína e jenipapo pela primeira vez na vida! E a jogadora de volei cearense; Taiana de Sousa Lima deu entrevista no "Eu Me Lembro" falando da comidinha local que ela sente falta nos treinos, longe do sua cidade.



Sinopse Curitiba - episódio 6

Fomos conhecer o Mercado Municipal de Curitiba, lá comerciantes contaram histórias, famílias que dedicam suas vidas ao Mercado. Vimos produtos em destaques: como o pinhão, palmito pupunha, cará. O Chef convidado Celso Freire mostrou curiosidades para Geovanna Tominaga. Vimos uma "carninha de onça"que de onça só tem o nome, feita no mercado. Fomos ver um barreado, prato típico, sendo preparado por João Sotto, no bairro do Batel. E a cantora Thais Gulin dá depoimento sobre suas lembranças da culinária local. E suas aventuras infantis catando pinhão.





Sinopse Recife - episódio 07

Programa focado no Mercado São José de Recife. Mercado que tem sua arquitetura inspirado no Mercado de Grennelle da França. Inaugurado em 1875. Produtos locais em destaque: queijo coalho, ervas medicinais, peixes, carne seca e o bolo de rolo. O chef César Santos mostra no mercado iguarias para apresentadora e as diferenças do queijo coalho local. Luiz Felipe Pondé – Filósofo morador de São Paulo fala da saudade da comida local. E doceira Izabel Dias abre segredos do Bolo de Rolo para Geovanna Tominga.





Sinopse Campo Grande - episódio 08

Desembarcamos no Mercado Municipal de Campo Grande ao som dos berrantes. Vimos produtos como a Erva Mate do famoso Tereré. Pimentas, couro, peixe piranha e a chipa. Leandro Marques - jornalista é entrevistado no mercado por Geovanna Tominaga. Paulo Coelho Neto – Chef e pesquisador mostras as diferentes pimentas no mercado. E a feirinha indígena na frente do mercado. Edmar Figueiredo jornalista fala da saudades da Chipa e da Sopa Paraguaia - uma sopa de consistência sólida que remonta tempos de guerra da história local! E a Batatinha chef inspirada da cidade faz um delicioso caldo de piranha.





Sinopse Salvador - episódio 09

Salvador proporcionou a série dois mercados ricos em cultura, história e iguarias. Fomos a a Feira de São Joaquim e ao Mercado Sete Portas. Veremos produtos regionais como o camarão seco, dendê, mandioca, feijão, quiabo. Comerciantes que contam histórias e dão detalhes de produtos. Mabel Velloso - escritora (filha de Dona Canô) nos mostra segredos do Dendê. E a cantora Lan Lahn dá entrevista sobre comida local e sua devoção ao Umbu. Vemos uma culinária do Caruru, uma comida de candomblé, e aprendemos a enrolar um abará numa folha de banana. Um verdadeiro tabuleiro da baiana.





Sinopse Belo Horizonte - episódio 10

Programa focado no Mercado Central de Belo Horizonte. Produtos de destaques: queijos, doces em compota, feijão tropeiro, pimentas, polvilho, panelas de pedra sabão. Geovanna Tominaga recebe no mercado o chef Leonardo Paixão eles discutem a culinária feita em panela de pedra sabão e tradição vinda do forno de lenha. Eles vão conhecer pimentas. Comerciantes emocionados falam do queijo canastra. Denise Frossard – Juíza, mineira, fala da saudades da Taioba! E não podia faltar um feijão tropeiro feito dentro do próprio mercado!



Sinopse Goiânia - episódio 11

Programa focado no Mercado Municipal de Goiânia. A chef Emiliana Azambuja levou Geovanna Tominaga para conhecer dentro do mercado o pequi, um requeijão moreno e a guariroba. Comerciantes do local contam histórias de vida e falam das famosas empanadas e do empadão goiano servido no mercado. O ator Alejandro Claveaux fala sobre comidas da cidade como a pamonha e os espinhos do pequi. Num delicioso restaurante local descobrimos uma deliciosa galinhada e o arroz do pequi.



Sinopse Rio de Janeiro - episódio 12

Gravado no verão no estado do Rio de janeiro, dois mercados são paradas obrigatórias: o CADEG (centroo de abastecimento da Guanabara) cheio de histórias e o Mercado São Pedro, em Niteroí que reúne grandes peixarias. Produtos: peixes, bacalhau, flores, frutas feijão. Não podia faltar a Chef Kátia Barbosa degustando com Geovanna Tominaga o bolinho de feijoada no "vale a dica". No meio do cantinho das concertinas, uma festa portuguesa, flagramos os bolinhos de bacalhau sendo feitos... e vemos com o Chef Marcelo Barcellos uma receita de feijoada no Cadeg!

Consumir no local é o grande barato desses dois mercados no Rio de Janeiro.





Sinopse São Paulo - episódio 13

O programa de São Paulo encerra a série mercados. Nesse programa, mostraremos o Mercadão Paulista (Mercado Municipal de São Paulo), um prédio majestoso. E a Feira da Liberdade um mix de cultura da paulicéia. Geovanna conheceu produtos brasileiros e importados como a Pitaya no Mercadão. Comerciantes que conhecem a alma do mercado fazem depoimentos emocionantes. A Jornalista Regina Helena Paiva fala da origem do prato virado à paulista servido no mercado. E como todos se deliciam com a montanha de mortadela do famoso sanduíche local. Interessante notar que esse mercado não para de noite começa a venda do atacado de frutas... Zulma Mercadante - atriz, dá depoimento sobre a saudades da comida do interior do estado. E para encerrar, Geovanna Tominaga vai até a feira da liberdade e conversa com consumidores e vendedores locais. As codornas vendidas por descendentes de coreanos no espeto... fizeram sucesso.