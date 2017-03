Tom Cavalcante é atração cultural em duas cidades da região

Home

- 11:32

Daniela Santos

São José dos Campos



O humorista Tom Cavalcante, conhecido por suas imitações únicas e bom humor em anos de televisão, se apresentará na região neste fim de semana.



Serão duas apresentações: Uma em São José e a outra em Jacareí. Os ingressos poderão ser adquiridos a partir de R$ 35 a meia e R$ 70 a inteira.



A primeira apresentação será às 21h desta sexta-feira (17) no Teatro Univap, localizado na Praça Cândido Dias Castejón, 116 – Centro.



No sábado, a atração será no Educamais Jacareí, na avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, 595 no Jardim Marcondes, também às 21h.