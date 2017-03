TJ nega suspender liminares pró-Uber em Taubaté

Home

Taubaté

O Tribunal de Justiça negou pedido da Prefeitura de Taubaté para conceder efeito suspensivo sobre liminares emitidas pela Vara da Fazenda Pública a favor de prestadores de serviço do Uber no município.

Com a decisão, a prefeitura segue proibida de aplicar multa ou apreender os veículos dos profissionais atingidos pelas liminares. Os recursos do município contra as liminares ainda serão analisados pelo TJ.

No entanto, as decisões em primeira instância, que impedem a punição dos motoristas, citam que o entendimento do TJ é de que se trata de uma atividade privada, e que a prefeitura não poderia legislar a respeito.

Polêmica. A polêmica sobre a atuação do Uber em Taubaté aumentou em 1º de fevereiro, quando três motoristas foram autuados pela prefeitura, que considera o transporte irregular, justamente por não ser regulamentado no município. Os três motoristas foram autuados em RS 2.700 e tiveram seus veículos apreendidos por 15 dias. Desde então, dezenas de profissionais obtiveram liminares favoráveis na Justiça.

Na próxima quinta-feira, a partir das 19h, a Câmara vai realizar uma audiência pública para debater a atuação do Uber no município. O objetivo do evento é pressionar o governo Ortiz Junior (PSDB) a enviar ao Legislativo um projeto para regulamentar o aplicativo em Taubaté -- por enquanto, a prefeitura diz que não há previsão de que isso ocorra.