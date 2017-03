Tiroteio próximo ao Parlamento em Londres deixa vários feridos

Home

2017-03

Agência Brasil

Brasília



Um tiroteio próximo ao Parlamento britânico em Londres hoje (22) pela manhã deixou vários feridos, informou a imprensa local. Duas pessoas jaziam no solo em frente ao Parlamento, segundo os meios de comunicação. A Scotland Yard, a polícia metropolitana de Londres, confirmou no Twitter que foram disparados vários tiros, sem mencionar detalhes. As informações são da agência de notícias alemã DPA.



Segundo informações não confirmadas, citadas pela emissora BBC, um policíal havia sido atacado e vários incidente ocorreram no local. Diversos carros da polícia se dirigiram a toda velocidade ao Parlamento, enquanto helicópteros sobrevoavam o centro da cidade.

