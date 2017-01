Tiroteio em aeroporto na Flórida deixa ao menos nove feridos

Home

Agência France-Press

Um homem armado abriu fogo nesta sexta-feira (6) no aeroporto de Fort- Lauderdale, na Flórida, Estados Unidos. Ao menos uma pessoa morreu e nove ficaram feridos antes do homem ser detido - reportou a imprensa americana. As informações são da Agência France-Press.

Imagens de TV mostraram passageiros correndo para se proteger e outros reunidos na pista, enquanto a emissora NBC noticiou que uma pessoa havia sido morta, segundo autoridades do condado de Broward.

"Um incidente está em curso no setor de entrega de bagagens do Terminal 2", informou o aeroporto no Twitter. Emissoras de TV relataram que o homem armado foi levado sob custódia.