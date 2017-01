Tiroteio assusta moradores do bairro Terra Nova, em Taubaté

Home

- 15:45

*Atualizado às 16h01



Redação



Quatro pessoas foram presas após tiroteio contra uma viatura da Polícia Militar no início da tarde desta sexta-feira (13) no bairro Três Marias, em Taubaté.



De acordo com a PM, as autoridades suspeitaram de um veículo, foi dado o sinal de parada, mas não foi atendido. Após perseguição, o carro dos suspeitos parou em uma rua do bairro Três Marias e um dos indivíduos efetuou disparos contra a polícia.



Outros três, sendo uma mulher e dois homens, jogaram pedras na viatura. Em breve, mais informações.