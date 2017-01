Times da região se preparam para estreia na Copa São Paulo

Home

Com 120 times participantes, principal competição de base do país conta com Taubaté, São José dos Campos, Guaratinguetá e Manthiqueira

Até o próximo dia 25 de janeiro, a tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior, que completa 48 edições, vai agitar o cenário esportivo nacional. A competição já começou na noitedesta segunda, com o Palmeiras estreando contra o Paranoá-DF e Ferroviária de Araraquara, anfitriã do grupo 1, encarando o Vila Nova-MG.

Opção de jogos não vai faltar. Afinal, são 120 times na disputa, recorde histórico, divididos em 30 grupos de quatro equipes, onde os dois melhores colocados se classificam para a segunda fase, que já será em sistema de mata-mata. O curioso é que o time com melhor campanha entre os perdedores também se classifica para a terceira fase do torneio.

Os times do Vale do Paraíba que disputam a Copa São Paulo de Futebol Júnior só estreiam no torneio a partir desta quarta. O Taubaté, do técnico Sandro Silva, que manda seus jogos no Joaquinzão, joga às 16h45, contra o Operário-MS. A chave do Burrão tem ainda o Corinthians, maior vencedor da competição, que no mesmo dia, às 18h45, encara o Pinheiro-MA.

O São José dos Campos, do técnico Cléber Arildo, recebe o Mogi Mirim, às 14h, no estádio Martins Pereira, com entrada gratuita, também na quarta-feira. Em seguida, o Internacional, terceiro maior vencedor da história do torneio, faz o duelo entre gaúchos contra o Aimoré, às 16h.

O Manthiqueira de Guaratinguetá, que pela primeira vez sedia o torneio, recebe o Itabaiana-SE, às 14h, no estádio Dario Rodrigues Leite. Às 16h, o Coritiba encara o Boa Vista-RJ, no mesmo local. O Guaratinguetá, outro time da cidade na Copinha, e que na temporada passada ficou distante do Vale do Paraíba durante a Série A-3 e o Brasileiro da Série C, começa 2017 da mesma maneira e manda seus jogos em Itararé, e estreia no mesmo dia e horário contra o Estaciano-SE.

Títulos. O atual campeão da Copinha é o Flamengo, que no ano passado venceu o Corinthians nos pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo normal. Os corintianos, aliás, são os maiores vencedores do torneio de base, com 9 títulos já conquistados.

Em seguida, vem o Fluminense, com cinco conquistas, e o Internacional-RS, com quatro. O São Paulo é o quarto maior vencedor da Copinha, com três troféus, assim como o Santos, o Atlético Mineiro e o Flamengo.

Jogos. Nesta terça, serão 30 partidas disputadas entre Às 13h30 e às 21h. Entre os grandes paulistas, o São Paulo é o único que entra em campo. Às 21h, encara o Genus-RO, no grupo que ainda tem o Capivariano e o União Barbarense, no estádio Carlos Colnagui, em Capivari.

A rodada também marca a estreia da Chapecoense, que em Porto Feliz encara o Nova Iguaçu-RJ, às 15h30. Será o primeiro jogo da equipe, mesmo sendo na base, após o trágico acidente aéreo de novembro, que matou quase todos os atletas da equipe adulta, em Medellín, na Colômbia.