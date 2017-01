Times da região jogam na Copinha e Burro pode garantir vaga

Home

Taubaté encara o lanterna Pinheiro-MA hoje à noite e, se vencer, pode garantir vaga antecipada para a segunda fase; Tigre do Vale pode ser eliminado hoje



Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos

O Taubaté pode garantir hoje, matematicamente, a classificação para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Para isso, precisa vencer o lanterna Pinheiro-MA, às 19h, no estádio Joaquim de Morais Filho, na segunda rodada do grupo 17 e ainda contar com uma provável vitória (ou empate) do Corinthians sobre o Operário-MS, às 21h. Os jogos têm entrada gratuita.

Os dois melhores colocados da chave avançam. Anteontem, os taubateanos venceram os sul-matogrossenses por 1 a 0 e os corintianos atropelaram os maranhenses com goleada de 6 a 0.

Assim, uma vitória hoje coloca o Burrinho com seis pontos. Se o Operário não vencer o Timãozinho, o Taubaté não poderá mais ser alcançado pelos outros dois adversários.

Assim, no domingo, apenas definirá o primeiro lugar da chave contra os corintianos, às 17h, no Joaquinzão.

Complicado. Já o São José dos Campos faz jogo de vida ou morte também hoje, às 14h, contra o Aimoré-RS, no estádio Martins Pereira, pela segunda rodada do grupo 20.

Anteontem, o time comandado pelo técnico Cléber Arildo perdeu por 2 a 1 para o Mogi Mirim.

Aimoré também perdeu, para o Internacional, por 2 a 0. Uma nova derrota joseense hoje pode decretar a eliminação antecipada do time, caso o Colorado empate com o Mogi Mirim. Se vencer, o Tigre do Vale chega aos três pontos, passa os gaúchos no saldo de gols e vai para a última rodada, domingo, às 11h, precisando vencer o Internacional para conseguir se classificar.

Outros jogos. O Manthiqueira de Guaratinguetá está em um grupo embolado. No grupo 18, empatou anteontem com o Itabaiana por 4 a 4, no estádio Dario Rodrigues Leite, e hoje encara o Boavista-RJ, às 14h. Mesmo que perca, a Laranja Mecânica continuará com chances de classificar. E, mesmo que vença, não tem como garantir a vaga antecipada. A vaga será decidida contra o Coritiba, domingo, às 16h.

Já o Guaratinguetá, que manda seus jogos do grupo 29 em Itararé, precisa vencer o Juventude-RS hoje, às 14h, já que levou 4 a 2 do Itabaiana na rodada passada.