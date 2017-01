Times da região estreiam na Copinha nesta quarta

Home

- 10:10

Martins Pereira, Joaquinzão e Dario Leite recebem partidas hoje

Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos

A edição 2017 da Copa São Paulo de Futebol Júnior começa hoje para os quatro times do Vale do Paraíba na disputa, após a abertura na segunda-feira e outros 30 jogos ontem.

O São José dos Campos aposta na experiência do técnico Cléber Arildo para fazer bonito. O comandante, que já levou o Primeira Camisa até à terceira fase em 2012, tenta repetir o feito agora no comando do Tigre do Vale.

A equipe estreia contra o Mogi Mirim, às 14h, no estádio Martins Pereira, pelo grupo 20, que ainda tem dois clubes gaúchos, o Internacional e o Aimoré, que duelam às 16h. Os dois melhores colocados de cada chave se classificam para a segunda fase. Os times se enfrentam em turno único dentro da chave. Ao todo, 120 equipe estão na Copinha.

O Taubaté, do técnico Sandrinho, encara o Operário-MS, às 16h45, no estádio Joaquinzão, pelo grupo 17, que ainda tem Corinthians e Pinheiro-MA, que se enfrentam no mesmo local às 18h45.

Os dois times de Guaratinguetá também disputam a Copinha, em sedes diferentes.

Expectativa. [/INT]O técnico do Tigre do Vale terá nas mãos a base do time sub-20 do ano passado com alguns reforços que vieram do sub-17. “Vai ser um grupo muito difícil, pois o Internacional tem muita força e o Mogi Mirim tem uma base forte. Vamos tentar colocar em prática o que fizemos durante essas semanas de preparação”, disse o técnico do Tigre ao O VALE.

Em Taubaté, o técnico Sandro Silva terá o goleiro Felipe e o meia Talles como remanescentes da equipe que fez boa campanha em 2016 e chegou à segunda fase do torneio. Porém, sabe que a tarefa não será nada fácil, ainda mais e um grupo que tem o Corinthians, maior campeão da Copa São Paulo. “Foram oito semanas de preparação e agora vamos colocar em prática o que foi treinado. Vamos fazer o melhor possível e busca ir o mais longe que pudermos”, disse.

“Sei que é muito difícil brigar por título. A diferença de estrutura é muito grande. O Corinthians, por exemplo, investe R$ 1 milhão por mês no time sub-20. Nós temos R$ 200 mil para o ano todo e em todas as categorias de base”, compara o treinador.

Guará. O Manthiqueira de Guaratinguetá encara o Itabaiana-SE hoje, às 14h, no estádio Dario Rodrigues Leite. E a partida será especial, pois é a primeira vez que a Laranja Mecânica do Vale disputa o principal torneio de base do país.

Coritiba e Boa Vista-RJ jogam logo em seguida, às 16h, completando o grupo 18.

E o time aposta na técnica Nilmara Alves, que também comanda o time adulto desde o início do projeto. O presidente Dado de Oliveira sabe que seguir adiante no torneio será difícil. “Temos um time simples, com a maioria dos atletas aqui mesmo da cidade e que disputaram a temporada passada. Queremos fazer uma boa apresentação e pegar mais experiência para o ano que vem”, afirmou o dirigente, que torce ao menos para o time passar de fase.

Já o Tricolor do Vale, que em 2016 disputou toda a temporada fora da cidade, começa 2017 como cabeça de chave do grupo 29, em Itararé. O Guará, time do técnico e presidente João Telê, pega o Estanciano-SE, às 14h, no estádio Virgílio Holtz. O outro jogo do grupo, às 16h, será entre Juventude-RS e Londrina-PR.