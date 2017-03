Tigre tenta reagir em jogo no Martins Pereira

Home

Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos

O São José dos Campos, que na rodada passada conheceu a sua primeira derrota fora de casa no Campeonato Paulista da Série A-3, neste domingo busca a reabilitação e também o primeiro triunfo diante dos torcedores. Às 16h, no estádio Martins Pereira, recebe a Portuguesa Santista, pela oitava rodada da primeira fase da competição.

O Tigre do Vale, comandado pelo técnico Paulo Campos, anda não conseguiu vencer dentro de casa. No último compromisso diante da torcida, há duas semanas, empatou por 1 a 1 com o Nacional da Capital.

Antes disso, já havia perdido na estreia para o Monte Azul por 1 a 0 e depois para o Grêmio Osasco, no emocionante jogo dos 5 a 4.

As três vitórias que o Tigre do Vale conquistou até agora no torneio foram como visitante, contra Catanduvense, Rio Preto e, por último contra o Paulista de Jundiaí. Na rodada passada, em Olímpia, no sábado de carnaval, perdeu por 3 a 1 para os donos da casa.

Situação. O São José dos Campos iniciou a rodada em 14º lugar, com dez pontos, apenas uma posição acima da zona de rebaixamento, ganhando apenas no saldo de gols do Marília, mas apenas um da zona de classificação entre os oito melhores para a segunda fase, em um torneio que ainda está bastante equilibrado.

Clube aposta em promoção

Mesmo com a campanha ruim dentro de casa, onde somou apenas um ponto em nove possíveis, a diretoria do São José dos Campos ainda aposta na boa presença de torcedores no estádio Martins Pereira.

Os ingressos continuam com o preço de R$ 20 para arquibancada e de R$ 30 para o setor de cadeiras numeradas. O time da região, que tem 10 pontos conquistados, somou nove deles na condição de visitante no torneio.

Promoção. Para tentar aumentar a presença de público, o clube segue com a promoção de quem for ao estádio concorrer a uma viagem com tudo pago para conhecer Portugal. Além disso, os torcedores que forem sorteados ao final do campeonato concorrem também a receber cesta básica gratuitamente em casa durante seis meses.