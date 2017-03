Tigre tenta manter escrita como visitante

Home

- 21:28

Marcos Eduardo Carvalho

Guarulhos

O São José dos Campos vive uma situação inusitada no Campeonato Paulista da Série A-3. Em nove rodadas disputadas, soma 13 pontos e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento para a Quarta Divisão. E, desses 13 pontos, 12 deles foram conquistados na condição de visitante. Em casa, o time comandado pelo técnico Paulo Campos tem apenas um ponto em quatro jogos.

Assim, o Tigre do Vale aposta no bom retrospecto longe do Martins Pereira para triunfar novamente. Neste domingo, às 10h, visita o Flamengo, no estádio Antônio Soares de Oliveira, pela 10ª rodada da primeira fase. O adversário de logo mais está com apenas oito pontos e, hoje, estaria rebaixado.

Na última quarta-feira, o Tigre do Vale venceu o Rio Branco em Americana, por 2 a 0, e deixou a zona de degola. Neste domingo, se vencer de novo, pode até mesmo terminar o dia entre os oito primeiros que se classificam, pois a diferença para o Marília, atual oitavo colocado, é de apenas um ponto e o campeonato segue bastante equilibrado e com os times se alternando bastante, principalmente, os do meio da tabela.

O time do técnico Paulo Campos deve ter Luan; Marcos Vinicius, Matheus Teixeira, Valdeci e Eduardo; Gerson, Renato Peixe, Vitor Xavier e Bruno Donizete; Dalmo e João Gledson.

Baixa. Durante a semana, o ex-goleiro palmeirense Sérgio, que vinha atuando como gerente de futebol do Tigre, deixou o cargo alegando problemas particulares.