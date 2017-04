Tigre perde mais uma e segue na zona de rebaixamento

Home

2017-04

São José dos Campos

A situação do São José dos Campos começa a ficar dramática no Campeonato Paulista da Série A-3. Nesta quarta-feira à tarde, perdeu para o Atibaia por 3 a 0, no estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba, pela antepenúltima rodada da pirmeira fase da competição.

Foi a quarta derrota consecutiva do Tigre do Vale, que agora soma quatro reveses consecutivos no campeonato. Com 20 pontos, os comandados do técnico Paulo Campos seguem na zona de rebaixamento entre os seis últimos colocados.

Se tivesse vencido, ultrapassaria o adversário desta quarta, que agora está com 24 no total.

Além disso, o resultado praticamente tira qualquer possibilidade de classificação para a próxima fase entre os oito primeiros colocados. Agora, os joseenses têm mais dois jogos pela frente. No domingo,às 16h, recebe o Marília, no estádio Martins Pereira. E, no dia 16, às 10h, visita o São Carlos.

Nesta quarta, o time da casa já tratou de impor um ritmo forte desde o início e construiu a vitória ainda no primeiro tempo. Apático, o Tigre do Vale viu Robinho abrir o placar aos 17min. Doze minutos depois, Robson ampliou a contagem. E, aos 37min, Richard completou a contagem.

Na etapa final, o São José dos Campos não teve forças para reagir e o Atibaia conseguiu administrar o placar sem muitos problemas.