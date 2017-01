Tigre inicia caminhada e quer conquistar a torcida

Home

São José dos Campos encara o Monte Azul, neste domingo, e espera fazer bonito na temporada

Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos

O Campeonato Paulista da Série A-3 começa neste domingo para o São José dos Campos Futebol Clube. Mais do que brigar pelo acesso, o Tigre do Vale tenta conquistar a confiança e simpatia do torcedor da cidade. Desde 2014, quando trocou de nome (antes, era Atlético Joseense), o time vem enfrentando rejeição principalmente por parte dos torcedores do tradicional São José Esporte Clube.

Porém, como a Águia do Vale foi rebaixada para a Segunda (Quarta) Divisão, só entra em campo em abril e, pro enquanto, o São José dos Campos é o único time da cidade em atividade neste início de ano, além de estar uma divisão acima. Neste domingo, às 16h, a equipe encara o Monte Azul, no estádio Martins Pereira.

O clube, que durante muitos anos foi comandado pelo presidente Nelson Guanaes, agora tem um novo proprietário, o empresário Manoel Monteiro, o ‘Café’, que promete um time forte para a temporada.

Torcida. O experiente técnico Paulo Campos, que já dirigiu clubes grandes como o Fluminense, ressalta a importância da cidade ter um time profissional de alto nível. “Independente do nome do clube, é acima de tudo a cidade que está sendo representada. Esperamos fazer uma grande campanha e levar o nome de São José dos Campos para uma Série A-2 em um futuro próximo. Esse é o nosso trabalho”, disse.

“Contamos com a apoio da torcida e da população de São José dos Campos que e uma cidade espetacular e merece ter um clube na série principal do Campeonato Paulista”, afirmou o treinador.

O jogo. Paulo Campos quer colocar em prática na primeira rodada tudo o que foi trabalhado em 45 dias de treino. “É um grupo muito trabalhador. Estou muito satisfeito com o desempenho deles, tanto nos treinos quanto nos jogos. Fizemos cinco amistosos, sendo quatro deles com equipes de categoria acima, ou seja, de Série A-2 e Série A-1 e tiramos muito proveito.”

Renato Peixe é aposta na equipe

Renato Peixe já tem 37 anos. Porém, ainda tem fôlego e disposição de um jovem jogador. O atleta, que teve passagem destacada nos bons tempos do Guaratinguetá, agora quer fazer história também no São José dos Campos.

Neste domingo, contra o Monte Azul, Peixe vai vestir a camisa do Tigre do Vale pela primeira vez na carreira e não quer decepcionar. “A expectativa é grande, até porque toda estreia é complicada sempre dá aquele friozinho na barriga, e por isso é que eu continuo no futebol, pois quando o friozinho acabar eu paro de jogar”, afirmou o jogador, através da assessoria de imprensa.

Ele, aliás, defendeu o Monte Azul no ano passado e prega respeito ao adversário deste domingo. "Essa partida tem um sabor especial para mim, pois é um ex-clube, eu estava lá no ano passado e conheço bastante gente e com isso aumenta mais a expectativa”, afirmou o jogador, também através da assessoria de imprensa do clube.