Tigre folga no final de semana

São José dos Campos

Virtualmente eliminado, o São José dos Campos folga na rodada deste final de semana na Copa Paulista. Pela tabela original, o time enfrentaria o Santo André, que desistiu do torneio antes do início.

Assim, o Tigre do Vale, comandado pelo técnico Álvaro Gaia, só entra em campo na quarta-feira, dia 7, contra o Flamengo de Guarulhos, às 20h, no estádio Martins Pereira. Em quinto lugar do Grupo 4 do torneio, o São José dos Campos montou um elenco em cima da hora e teve problemas estruturais para a disputa do campeonato. Depois da primeira rodada, quando venceu o Santos, o Tigre acumulou um empate e seis derrotas.