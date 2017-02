Tigre fica na bronca com juiz e está beirando a degola

Home

- 15:58

Redação

São José dos Campos

O São José dos Campos não conseguiu manter a escrita de bons resultados fora de casa, e, após a derrota para o Olímpia, no sábado, vive uma situação delicada na Série A-3 do Campeonato Paulista.

O Tigre está com 10 pontos e na 15ª colocação, apenas uma posição acima da zona de rebaixamento para a quarta divisão. E a diretoria ficou na bronca com a arbitragem do confronto, que terminou 3 a 1 para o time da casa.

De acordo com a súmula assinada pelo juiz da partida, Anderson Faustino Cordeiro, o presidente do São José dos Campos, Manoel Monteiro Ferreira, o Café, foi até a porta do vestiário de arbitragem para reclamar. "O Olímpia tem time para ganhar, não precisava você fazer isso, palhaçada. Vou mandar um relatório para a Federação", teria dito o presidente, segundo o juiz. O time da região teve dois jogadores expulsos no confronto.

Situação. O Tigre até chegou a abrir o placar com o artilheiro Michael, e dava a impressão que conseguiria mais uma vitória fora de casa (até então, haviam sido três partidas e três triunfos longe do Martins Pereira). Porém, levou a virada do Olimpia, um dos líderes do campeonato, e ainda teve dois jogadores expulsos: o volante Gustavo e o próprio atacante Michael.

Agora, o time do técnico Paulo Campos tenta se recuperar só no próximo domingo. A Portuguesa Santista será o adversário do Tigre no Martins Pereira, local onde o São José dos Campos ainda não venceu na competição estadual.