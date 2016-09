Tigre faz duelo de lanternas no Martins Pereira

Home

São José dos Campos

Praticamente eliminado ainda na primeira fase da Copa Paulista, o São José dos Campos recebe o Flamengo hoje (7), às 20h, no Martins Pereira, pela nona rodada do grupo 4. O Tigre do Vale tem os mesmos quatro pontos do time de Guarulhos na classificação. Para continuar sonhando, o time do técnico Alvaro Gaia precisa vencer os dois restantes e torcer por duas derrotas do Nacional.

Com problemas estruturais e um elenco montado às pressas, o São José dos Campos só venceu uma partida na competição: a estreia, contra o Santos. De lá para cá, apenas um empate e seis derrotas. O retrospecto é o mesmo do rival dessa noite.