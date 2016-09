Tigre encara o Nacional em decisão por vaga

Home

Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos

Para avançar à segunda fase da Copa Paulista, o São José dos Campos precisa vencer o Nacional em São Paulo neste sábado, às 10h, no estádio Nicolau Alayon.

Além disso, precisa que o placar seja por ao menos dois gols de vantagem. Com sete pontos, o Tigre do Vale tem três a menos do que o adversário no grupo 4. Mas o Nacional tem saldo zerado e os joseenses têm déficit de quatro gols. O time da Capital fez 13 gols e o Tigre, 12 até agora.

Com seis equipes na chave, as quatro melhores se classificam para a sequência do torneio. Os joseenses, comandados pelo técnico Álvaro Gaia, vêm de goleada por 6 a 0 sobre o Flamengo de Guarulhos, na última quarta-feira, no estádio Martins Pereira.

O resultado foi apenas o segundo triunfo do São José dos Campos na competição e o primeiro dentro de casa. Ainda assim, o time que estava praticamente eliminado agora só depedende de suas próprias forças para se classificar.

E, se depender do atacante Leandro, que fez cinco gols na quarta, o torcedor do Tigre pode acreditar na vaga. “Foi importante (fazer os cinco gols), mas independente de quem fez, o mais importante é o grupo, que é forte e vai brigar por essa classificação”, afirmou o atleta.