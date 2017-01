Tigre empata e dependerá de vitória contra o Inter

Home

- 16:02

Redação

São José dos Campos

O São José dos Campos empatou com o Aimoré por 0 a 0 nesta sexta-feira à tarde, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, e segue sem vitórias após duas rodadas da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time da casa sedia o grupo 20 da competição.

Na quarta feira, havia perdido para o Mogi Mirim por 2 a 1, na estreia. O Tigre do Vale, porém, ainda tem chances de classificação. Para isso, terá que vencer o Internacional de Porto Alegre no domingo, às 11h, no estádio Martins Pereira, e ainda torcer por um resultado que lhe seja favorável no confronto entre Mogi Mirim e Aimoré, que será na preliminar, às 9h.

Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para a segunda fase da Copinha.