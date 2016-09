Tigre é goleado e se despede da Copa Paulista

Home

- 12:34

Redação

São José dos Campos

Não deu para o São José dos Campos. Precisando vencer o Nacional, fora de casa, por uma diferença de dois gols, o Tigre do Vale até saiu na frente, mas encerrou sua campanha na Copa Paulista com uma pesada derrota por 4 a 1.



Depois de golear o Flamengo na última quarta, o SJCFC precisava bater o Nacional, em São Paulo, e tirar a diferença no saldo de gols para conseguir uma classificação para a segunda fase da competição. Os planos joseenses não deram certos, e o time se despede com apenas sete pontos conquistados em dez jogos.



O time do técnico Alvaro Gaia até começou bem, e abriu o placar no primeiro tempo com Everaldo, deixando a classificação mais próxima. No entanto, ainda no primeiro tempo, o NAC empatou com Anderson Magrão. Na segunda etapa, precisando ir para cima, o São José dos Campos deu espaço para os donos da casa e deu adeus ao torneio: Michel, Carrara e Tuco marcaram os gols que decretaram a desclassificação joseense.



O Tigre do Vale, que venceu apenas duas partidas nas dez que disputou, teve um elenco montado às pressas para a competição. Agora, o time volta os olhos para a disputa da Série A-3 do Campeonato Paulista, no ano que vem.