Tigre do Vale joga no Martins Pereira e mira o G-8

O São José dos Campos tirou um grande peso das costas na última quarta-feira, quando venceu o Taboão da Serra por 3 a 0 no estádio Martins Pereira, pela 11ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A-3.

O resultado, além de tirar o Tigre do Vale da zona de rebaixamento, também foi o primeiro triunfo em casa no torneio. Até então, o time comandado pelo técnico Paulo Campos havia conquistado apenas um ponto diante dos torcedores. E, neste domingo, o time da região tem a chance de repetir a dose. Às 16h, os joseenses recebem o Desportivo Brasil, pela 12ª rodada.

Com 16 pontos, o Tigre vai pegar um rival que também vive rondando a zona de rebaixamento. Em uma competição equilibrada, o São José dos Campos pode entrar na zona de classificação, em caso de vitória, mas também pode voltar para a zona de degola em caso de outra derrota.

O adversário de logo mais vem de vitória em casa por 2 a 1 sobre o Paulista de Jundiaí e, assim, tem um ponto a mais do que os joseenses.

Promoção. Os ingressos para os jogos do Tigre do Vale seguem com preços de R$ 20 (arquibancada) e R$ 30 (cadeiras numeradas). Quem vai aos jogos do time no Campeonato Paulista da Série A-3 concorre a uma viagem com tudo pago para Portugal e também a seis meses de cesta básica gratuita.

A presença de público, no entanto, tem sido pequena. No jogo passado, por exemplo, apenas 216 pagantes estiveram no Martins Pereira.