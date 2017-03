Tigre do Vale encara o vice-líder pela Série A-3

Home

08:48

Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos

Em posição intermediária na tabela do Campeonato Paulista da Série A-3, o São José dos Campos encara uma partida hoje, às 20h, no estádio Martins Pereira, que pode definir o futuro do time dentro da competição. O Tigre do Vale recebe a vice-líder Internacional de Limeira e precisa vencer para se aproximar da zona de classificação para a próxima fase.

Com 20 pontos e em 13º lugar, o time comandado pelo técnico Paulo Campos parte para os últimos cinco jogos da primeira fase tentando a vaga no G-8, o grupo dois oito que se classificam.

Por outro lado, o time da região tem apenas um ponto de vantagem para o Paulista de Jundiaí, o 16º colocado, e primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Aproveitamento. Em casa, porém, o São José dos Campos só venceu uma partida até agora e acumulou outros dois empates. Ou seja, 15 dos 20 pontos vieram como visitante.