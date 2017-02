Tigre do Vale comemora evolução na Série A-3

Home

Marcos Eduardo Carvalho

São José dos Campos

A vitória por 2 a 0 sobre o Catanduvense, fora de casa, no último domingo, em São José do Rio Preto, animou o São José dos Campos na segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A-3. O resultado foi bastante comemorado, pois recuperou a derrota sofrida em casa na estreia, para o Monte Azul.

Além disso, o Tigre do Vale subiu para o nono lugar e ficou mais perto dos oito primeiros que se classificam para a segunda fase do torneio. O técnico joseense, Paulo Campos, porém, evita qualquer tipo de euforia no momento atual.

“Vamos com os pés no chão e não acreditar que está tudo muito bom. Tem muita coisa ainda para se fazer. Vamos agora em busca de mais um resultado bom na quarta-feira, em Matão”, afirmou o técnico do Tigre, já projetando o jogo de amanhã, fora de casa, quando vai enfrentar a Matonense, em mais uma viagem longa para a equipe da região.

Melhora. Para o treinador, o time ainda precisa se aperfeiçoar em vários pontos. Mas destaca o avanço visto em campo no último domingo.

“Foi uma importante vitória contra um time muito tradicional, que é o Catanduvense, em uma viagem longa, em que a gente veio acima de tudo tentar recuperar os três pontos perdidos na rodada passada”, afirmou o treinador. “A equipe conseguiu neutralizar o ataque do Catanduvense. Mas temos muita coisa para melhorar”, disse.