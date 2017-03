Tigre do Vale busca outro triunfo para entrar no G-8

Home

O São José dos Campos está animado pela vitória por 3 a 1 fora de casa sobre o vice-lanterna e quase rebaixado Independente de Limeira, na última quarta-feira, pela 13ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-3.

Mais do que isso, o resultado deixou o Tigre do Vale com 20 pontos, apenas um atrás do primeiro time dentro da zona de classificação para a segunda fase, entre os oito primeiros. Além de tudo, abriu três pontos de distância da zona de rebaixamento, que colocará os seis últimos na Quarta Divisão do ano que vem.

Compromisso. Assim, o time comandado pelo técnico Paulo Campos embarca animado para Ribeirão Preto, onde neste domingo visita o Comercial, às 10h, o estádio Palma Travassos, pela 14ª rodada da competição estadual.

Se vencer novamente e manter o bom retrospecto de quem já triunfou cinco vezes como visitante no torneio, o São José dos Campos, pode voltar à zona de classificação para os dois quadrangulares finais da segunda fase.

O adversário de logo mais vem de derrota fora de casa para a Portuguesa Santista, por 2 a 0, e tem dois pontos a menos do que o Tigre do Vale. Assim, o duelo deste domingo pode trazer alterações diretas na tabela de classificação da Série A-3.