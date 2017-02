Tigre ainda não emplaca torcida nos jogos em casa

Home

- 13:22

Redação

São José dos Campos



Mesmo cumprindo boa campanha no Campeonato Paulista da Série A-3 e com três vitórias nos três primeiros jogos fora de casa, sem contar o confronto deste sábado contra o Olímpia, na casa do rival, o São José dos Campos ainda não conseguiu emplacar o apoio dos torcedores no estádio Martins Pereira.

Antes do início do torneio, a diretoria criou uma promoção onde os torcedores que comparecerem aos jogos do Tigre do Vale em casa concorrem a uma viagem, com tudo pago, para conhecer Portugal, além de ganhar cesta básica em casa por seis meses.

Até agora, porém, os números são tímidos. Somando os públicos dos três jogos como mandante, o Tigre teve 980 pagantes no total até agora.

Números. Foram 313 na estreia, contra o Monte Azul, com renda de R$ 3.695, quando o time perdeu por 1 a 0. Depois, contra o Grêmio Osasco, na derrota por 5 a 4, 389 pagantes foram registrados no borderô da partida, com renda total de R$ 4.275. Na última segunda-feira, quando o São José dos Campos empatou por 1 a 1 contra o Nacional, os pagantes foram ainda menores do que nos jogos anteriores: 278, com renda de R$ 2.970. Os ingressos custam R$ 20 (arquibancada) e R$ 30 (cadeiras).