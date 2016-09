Texto contra Ortiz tem apoio maciço do PSDB

Home

Taubaté

Com votos favoráveis da bancada do PSDB, a Câmara de Taubaté aprovou ontem requerimento da oposição que questiona a prefeitura a respeito dos reflexos da “instabilidade política” que vive o município.

O texto, baseado na decisão da Justiça Eleitoral que cassou o mandato do prefeito Ortiz Junior (PSDB), que acabou substituído por Paulo Miranda (PP), gerou embate entre a base aliada do tucano e a oposição.

O requerimento foi aprovado com votos contrários dos aliados mais próximos de Ortiz, e favoráveis de vereadores do PSDB, que insistem que o tucano desista de sua candidatura à reeleição. “A bancada do PSDB é independente”, destacou Bilili (PSDB) na tribuna.

“Se tiver que alguém pagar, dentro do meu partido, vai cumprir obrigações com a Justiça. Um membro não é dono do partido. Quem faz, paga”, disse Digão (PSDB).

Requerimento. O texto, de autoria de Salvador Soares (PRB), indaga sobre possibilidades de nova alteração no cargo de prefeito, qual a possibilidade jurídica de Ortiz retornar e se, nesse caso, os atos de Paulo Miranda serão mantidos.