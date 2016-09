Terceirização de Ortiz visou burlar lei, diz TCE

Home

Para Tribunal, ao contratar por meio da Fust, gestão tucana maquiou controle dos gastos de pessoal



A estratégia de terceirizar a contratação de servidores para a Prefeitura de Taubaté por meio de um convênio com a Unitau (Universidade de Taubaté), intensificada pelo governo Ortiz Junior (PSDB) a partir de 2014, visou “burlar” a Lei de Responsabilidade Fiscal.

A conclusão é do TCE (Tribunal de Contas do Estado), que aprovou com ressalvas as contas de 2014 do município após identificar essa e 85 outras irregularidades. O TCE determinou a abertura de um processo separado para investigar irregularidades no convênio.

Anteriormente, no fim de maio, o Tribunal já havia citado outra irregularidade nessa parceria, a quarteirização: a prefeitura firmou contrato com a Unitau, mas quem executa o serviço é a Fust (Fundação Universitária de Taubaté), ligada à universidade.

Manobra. Por meio desses convênios, a Fust contratou cerca de 1.050 servidores para atuar pela prefeitura, seja nas creches municipais, seja no ensino integral. Para efeito de comparação, isso representa 17% do total de servidores contratados diretamente pela prefeitura: hoje são 6.103.

Com a manobra, a Fust se tornou uma supersecretaria municipal, com mais funcionários do que 14 das 16 secretarias -- atrás apenas das pastas de Educação (2.488) e de Saúde (1.472). A terceirização nesse molde, além de possibilitar que a prefeitura pague salário abaixo do piso, visava permitir uma maquiagem contábil.

Legislação. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que os gastos com pessoal da prefeitura não poderão exceder 54% da receita do município. No entanto, o dinheiro utilizado pela prefeitura para pagamento dos servidores contratados pela Fust é contabilizado como despesa de convênio, e não despesa de pessoal.

Desde o início do convênio, o jornal publicou uma série de reportagens para explicitar essa estratégia. Agora, durante análise das contas de 2014 do município, o TCE detectou a manobra e alegou que se trata de uma “tentativa de burlar o limite previsto” na Lei de Responsabilidade.

Problema. Ao detectar a fraude fiscal, o TCE passou a analisar as despesas sobre uma outra óptica. Os repasses efetuados pela prefeitura à Unitau foram contabilizados pelo Tribunal como despesas de pessoal, e não despesas de convênio.

Antes dessa alteração, as despesas com pessoal de 2014 representavam 53,71% da receita corrente líquida, dentro do limite fixado pela LRF. Após a mudança, o percentual subiu para 54,47%, já acima do que a lei permite. Essa forma de avaliação deve ser repetida pelo Tribunal na análise das próximas contas, de 2015 e de 2016, o que pode levar novamente a situações de desrespeito à LRF. A cada ano, a prefeitura repassa cerca de R$ 45 milhões à Fust, por meio da Unitau, para manutenção do convênio.

Prefeito afastado não comenta a decisão

Questionada pela reportagem, a atual administração informou que ainda não foi notificada da decisão do TCE, e que só depois disso irá comentar os pontos controversos. Comandada por Paulo Miranda (PP) desde o dia 10 de agosto, a prefeitura não informou se irá manter o convênio com a Unitau nos mesmos moldes, considerados irregulares pelo TCE.

O prefeito afastado não comentou a decisão tomada pelo Tribunal. No ano passado, questionado sobre a manobra, o tucano afirmou que quem criticava esse convênio buscava “arrumar pelo em ovo”. Na ocasião, em entrevista à TV Câmara, Ortiz Junior alegou que o convênio sequer era uma terceirização, já que a Unitau é uma autarquia municipal e a contratação não requer processo licitatório. “Estou contratando um serviço público municipal. A prefeitura não pode ser proibida de contratar a si mesma”, justificou na ocasião.

Entenda a manobra detectada pelo Tribunal

- Convênio

A partir de 2014, o governo Ortiz Junior intensificou uma prática iniciada de forma embrionária em 2013, que consiste em contratar servidores por meio de um convênio firmado com a Unitau



- Manobra

A Fust, que é ligada à Unitau, mantém 1.050 servidores à disposição da prefeitura. Eles atuam nas creches municipais e no ensino integral. Os funcionários recebem salários abaixo do piso da prefeitura e não têm direito aos benefícios de um servidor comum.



- Fraude fiscal

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que os gastos com pessoal da prefeitura não poderão exceder 54% da receita do município. No entanto, o dinheiro utilizado pela prefeitura para pagamento dos servidores contratados pela Fust é contabilizado como despesa de convênio, e não despesa de pessoal.



- Irregularidade

Na análise das contas de 2014, o TCE apontou que essa era uma tentativa de “burlar” a LRF. Ao corrigir o balancete, verificou-se que a prefeitura desrespeitou os limites da legislação.