Temporal causa transtornos em São José e Taubaté

A forte chuva que passou no fim da tarde desta terça-feira causou estragos na região. Foram registrados diversos pontos de alagamentos e queda de árvores.

Em São José, a região central teve queda de árvores no Jardim Esplanada e na Vila Adyana. Perto do Parque Vicentina Aranha, semáforos pararam de funcionar, complicando o trânsito na Adhemar de Barros e na Nove de Julho. A chuva foi forte também na zona norte, com quedas de árvores, e parte da zona sul ficou sem energia.

Em Taubaté, pontos de alagamento foram registrados em diversos pontos da cidade. No bairro Água Quente, a chuva chegou a invadir casas. O trânsito ficou comprometido na região central da cidade e na altura do túnel do Belém, na avenida Desembargador Paulo de Oliveira Costa. Quedas de árvores aconteceram no Parque Três Marias e na Vila São José.

Segundo o Cptec (Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos) essa semana continua com chances de temporais, com rajadas de ventos e descargas elétricas. Nesta quarta-feira a previsão será de mínimas de 20°C e as máximas podem chegar até os 32°C tanto em São José quanto em Taubaté. Nas duas cidades, a probabilidade de chuva é de 90%.