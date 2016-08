Tempo firme volta a prevalecer na região

Home

- 15:30

Bruna Soares

São José dos Campos



Boa notícia para os amantes do calor. O inverno já está acabando e a meteorologia já começa a registrar as mudanças.



De acordo com o meteorologia do Cptec (Centro De Previsão De Tempo e Estudos Climáticos), a partir de amanhã já ocorrerá possibilidades de chuvas na região.



“Para essa semana, as chuvas começarão por causa de um sistema frontal que atingirá o estado e passará principalmente pelas cidades do Vale e do Litoral Norte”, afirmou o meteorologista Pedro Costa.



Com a transição de estação, já que a primavera começa no próximo dia 22 de setembro, se inicia também mais ocorrências de chuvas, com acumulados mais significativos.



“Essas condições de chuvas mais fortes, com rajadas de vento, descargas elétricas e chuvas de granizo são fenômenos que se intensificarão com a aproximação da primavera”, concluiu Costa.



Previsão. Para amanhã nas cidades da RMVale, o tempo será de céu com nebulosidade variável com pequena chance de chuva à noite.



Em São José, as temperaturas mínimas ficaram em torno dos 18°C e as máximas estarão próximas aos 30°C.



Já em Taubaté, a previsão do tempo do Cptec apontou mínimas de 16°C e máximas de 30°C.



Para amanhã, as probabilidades de chuvas aumentam para 90%, podendo chover nas cidades do Vale, litoral e Serra da Mantiqueira.