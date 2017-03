Temperaturas ficarão mais amenas neste fim de semana na RMVale

Home



Daniela Santos

São José dos Campos



As temperaturas deverão ficar mais amenas na região neste fim de semana, segundo previsão do Cptec (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos).



Nesta sexta-feira (17), o sol deverá prevalecer em São José dos Campos e Taubaté, mas haverá chances de pancadas de chuva no fim da tarde. As máximas deverão ficar em torno dos 32ºC.



Já no sábado e domingo, as máximas deverão cair consideravelmente e não deverão ultrapassar os 26ºC. No litoral norte, a situação será semelhante, mas os meteorologistas alertam para acumulado de chuva em alguns pontos. Os raios também aparecerão por lá.



Segundo o meteorologista Maicom Veder, uma frente fria está sob a região e deverá diminuir as temperaturas até, pelo menos, segunda-feira (20).



“Uma frente fria está sob a região, mas deve ir embora lá pela terça-feira (21) com destino ao Rio de Janeiro”, explicou.