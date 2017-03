Temer recebe Gilmar Mendes, Rodrigo Maia e Eunício Oliveira no Planalto

Home

12:46

Agência Brasil

Brasília



O presidente Michel Temer encontra-se, neste momento, reunido com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes, e com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE). De acordo com assessores do TSE, a pauta da reunião é a reforma política.



Após o encontro, Temer participará da cerimônia de lançamento do Programa Senhor Orientador no Centro Cultural Banco do Brasil, às 12h. Durante o evento será anunciado o início da operação do Programa Empreendedor Mais Simples: Menos Burocracia e Mais Crédito.