Temer gera otimismo e receio no Vale

Empresários estão esperançosos com novo presidente, mas sindicalistas temem retrocesso

São José dos Campos

Austeridade, redução de impostos e retomada da economia. Esses são os desafios que o governo do agora presidente definitivo Michel Temer (PMDB) terá pela frente, na opinião de lideranças do Vale do Paraíba.

À frente de entidades dos principais setores produtivos, eles cobram do governo medidas para que o país primeiro estanque o desemprego, que bate recorde na região, e depois permita a retomada do investimento.

Isso gerará retomada de confiança, segundo os líderes, e o setor produtivo voltará a aumentar a atividade, consequentemente estabilizando o nível de emprego para depois começar a contratar. “Há mais ânimo na indústria, mas ainda há uma crise. Retomada de imediato não se espera, mas o importante é voltar a produzir e parar as demissões. A confiança começa a voltar”, afirmou o diretor do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) em São José, Almir Fernandes.

Presidente da ACI (Associação Comercial e Industrial) de São José, Felipe Cury está otimista quanto à situação do país. “Agora o Brasil pode deslanchar. O presidente interino não exercia o mandato na plenitude”. Ele defendeu flexibilizar as regras trabalhistas para gerar emprego. “O Brasil precisa ter condições mais competitivas e praticar o empreendedorismo”, disse.

Temor. Para o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José, Antônio Ferreira de Barros, o Macapá, o governo Temer começa sem legitimidade e apostando no que ele chama de “pacote de maldades”. “A saída de Dilma e a permanência de Temer não representam nenhuma melhoria para o povo. Temer virá com graves ataques aos direitos dos trabalhadores”, afirmou.