Temer fica no Jaburu para acompanhar depoimento de Dilma

13:25

Pedro Peduzzi

ABr/Brasília



O presidente interino Michel Temer não teve agenda na manhã de hoje (29) no Palácio do Planalto. Ele está no Palácio do Jaburu, onde acompanha o depoimento da presidenta afastada Dilma Rousseff, durante o julgamento final do processo de impeachment.



A assessoria de Temer não informou com quem ele está acompanhado durante a fala de Dilma. O único evento da agenda do presidente interino é uma recepção a atletas olímpicos, prevista para as 14h de hoje. Até o momento, no entanto, ainda não foram confirmados os nomes dos atletas que participarão da cerimônia.